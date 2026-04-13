Ночью силы ПВО уничтожили украинские БПЛА над Ростовской областью

Минувшей ночью Ростовскую область атаковали беспилотники. Об этом в понедельник сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь. По его словам, силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили дроны в Неклиновском районе. В результате жертв и разрушений нет.
Налет совершен после завершения пасхального перемирия, объявленного президентом Владимиром Путиным. Пасхальное перемирие действовало с 16:00 11 апреля до конца 12 апреля.
Ранее в Минобороны РФ заявили, что украинские войска нарушили режим прекращения огня более 1,9 тысячи раз. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что Киев неоднократно нарушал перемирие, как в нынешнем году, так и в прошлом. По его словам, пасхальное перемирие является гуманитарным жестом со стороны президента Путина.
По данным Минобороны, в ночь на 13 апреля силы противовоздушной обороны уничтожили 33 украинских дрона над территорией нескольких российских регионов. Дроны были сбиты над Белгородской, Курской, Ростовской, Брянской и Смоленской областями, а также Республикой Крым.