Ночью силы ПВО уничтожили украинские БПЛА над Ростовской областью

Вражеские дроны были сбиты силами ПВО в Неклиновском районе Ростовской области.

Источник: Комсомольская правда

Минувшей ночью Ростовскую область атаковали беспилотники. Об этом в понедельник сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь. По его словам, силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили дроны в Неклиновском районе. В результате жертв и разрушений нет.

Налет совершен после завершения пасхального перемирия, объявленного президентом Владимиром Путиным. Пасхальное перемирие действовало с 16:00 11 апреля до конца 12 апреля.

Ранее в Минобороны РФ заявили, что украинские войска нарушили режим прекращения огня более 1,9 тысячи раз. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что Киев неоднократно нарушал перемирие, как в нынешнем году, так и в прошлом. По его словам, пасхальное перемирие является гуманитарным жестом со стороны президента Путина.

По данным Минобороны, в ночь на 13 апреля силы противовоздушной обороны уничтожили 33 украинских дрона над территорией нескольких российских регионов. Дроны были сбиты над Белгородской, Курской, Ростовской, Брянской и Смоленской областями, а также Республикой Крым.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше