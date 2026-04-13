Туристка, выжившая на Камчатке, рассказала, как больше суток боролась за жизнь

Путешественники, выжившие в походе без палаток на Камчатке, больше суток боролись за свою жизнь. Об этом в воскресенье, 12 апреля, рассказала одна из туристок в Telegram-канале «сПУТНИКИ по жизни».
— Непогода пыталась похоронить нас заживо, мы больше шести часов удерживали шатер, а потом около 30 часов боролись за жизнь на улице, — добавила она в сообщении.
Туристы пропали в Камчатском крае 10 апреля. 6 апреля группа выходила на связь, и тогда туристы сообщили, что все хорошо.
Позднее появилась информация, что во время похода погибли 22-летний Федор Русов и 24-летний Сергей Василевский. «Вечерняя Москва» узнала подробности этой трагедии.