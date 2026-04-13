Жительница Грайворона под Белгородом ранена после детонации дрона ВСУ

У пострадавшей — касательное ранение уха от осколка и баротравма. Прибывшие медики обработали раны прямо на месте, но от госпитализации женщина отказалась.
В результате инцидента повреждены два частных домовладения. У них выбиты окна и посечён фасад.
Также взрывной волной задело одну надворную постройку.
О других разрушениях или пострадавших на данный момент не сообщается.
Ранее дрон ВСУ ранил мужчину на трассе под Белгородом. Это произошло во время пасхального перемирия.
