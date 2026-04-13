Ричмонд
+17°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Жительница Грайворона под Белгородом ранена после детонации дрона ВСУ

В городе Грайворон Белгородской области беспилотник ВСУ взорвался при детонации. Пострадала местная жительница, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

Источник: Life.ru

У пострадавшей — касательное ранение уха от осколка и баротравма. Прибывшие медики обработали раны прямо на месте, но от госпитализации женщина отказалась.

В результате инцидента повреждены два частных домовладения. У них выбиты окна и посечён фасад.

Также взрывной волной задело одну надворную постройку.

О других разрушениях или пострадавших на данный момент не сообщается.

Ранее дрон ВСУ ранил мужчину на трассе под Белгородом. Это произошло во время пасхального перемирия.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.