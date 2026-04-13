Ричмонд
+18°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Дрон ВСУ взорвался у двух домов в Белгородской области, пострадала женщина

Мирная жительница пострадала в результате взрыва украинского дрона в городе Грайворон Белгородской области. Об этом в понедельник, 13 апреля, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

По его данным, женщина получила касательное осколочное ранение уха и баротравму. Приехавшие на место врачи оказали ей помощь.

— На месте атаки повреждены окна и фасады двух частных домов и надворной постройки, — написал Гладков в своем Telegram-канале.

За ночь 13 апреля средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 33 украинских беспилотника над регионами России.

В городе Льгове Курской области в результате атаки беспилотника пострадали три человека, среди раненых — годовалый ребенок. Удар произошел в период объявленного пасхального перемирия.

