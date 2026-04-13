Дрон ВСУ взорвался у двух домов в Белгородской области, пострадала женщина

Мирная жительница пострадала в результате взрыва украинского дрона в городе Грайворон Белгородской области. Об этом в понедельник, 13 апреля, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
По его данным, женщина получила касательное осколочное ранение уха и баротравму. Приехавшие на место врачи оказали ей помощь.
— На месте атаки повреждены окна и фасады двух частных домов и надворной постройки, — написал Гладков в своем Telegram-канале.
За ночь 13 апреля средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 33 украинских беспилотника над регионами России.
В городе Льгове Курской области в результате атаки беспилотника пострадали три человека, среди раненых — годовалый ребенок. Удар произошел в период объявленного пасхального перемирия.