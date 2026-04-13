Водитель каршеринга пострадал в ДТП в Нижнем Новгороде

Авария произошла в воскресенье, 12 апреля, на Московском шоссе в районе дома № 83. Как сообщили госавтоинспекторы, за рулем арендного «Фольксвагена» находился мужчина 1995 года рождения. Он не справился с управлением и опрокинул автомобиль, задев стоящую на парковке «Ладу», в которой находился мужчина 1992 года.