Водитель каршеринга пострадал в ДТП в Нижнем Новгороде

Мужчина не справился с управлением и опрокинул автомобиль.

Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Нижегородской области.

Авария произошла в воскресенье, 12 апреля, на Московском шоссе в районе дома № 83. Как сообщили госавтоинспекторы, за рулем арендного «Фольксвагена» находился мужчина 1995 года рождения. Он не справился с управлением и опрокинул автомобиль, задев стоящую на парковке «Ладу», в которой находился мужчина 1992 года.

Водитель «Фольксвагена» пострадал в результате ДТП. Врачи «скорой» оказали ему помощь на месте происшествия, от госпитализации мужчина отказался.

Госавтоинспекция выясняет обстоятельства происшествия.

Ранее на сайте pravda-nn.ru рассказывалось, что на улице Ларина легковое авто влетело в бетонное ограждение и повисло на нём.