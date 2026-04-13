Мошенники вывели похищенные у Ларисы Долиной деньги через криптокошельки

Мошенники, похитившие деньги певицы Ларисы Долиной, использовали криптовалюту для перевода средств. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на материалы уголовного дела.

Согласно данным суда, одна из осужденных — Анжела Цырульникова — забирала у потерпевших наличные, после чего доставляла их в пункты обмена. Там деньги извлекались из посылок, пересчитывались и зачислялись на криптовалютные кошельки. В материалах также упоминается ее переписка с представителями криптобирж.

Преступление было совершено в 2024 году. По данным следствия, злоумышленники связывались с Долиной с апреля по июнь, представлялись сотрудниками и убеждали перевести средства на якобы безопасные счета. Звонки поступали с территории Украины.

В результате певица перевела сбережения на счета, подконтрольные мошенникам, а также продала квартиру. После этого она обратилась в правоохранительные органы.

Суд признал виновными Анжелу Цырульникову, Артура Каменецкого, Дмитрия Леонтьева и 21-летнего жителя Тольятти Андрея Основу. Им назначено наказание в виде лишения свободы на сроки от четырех до семи лет.

Обстоятельства совершения преступления и схемы перевода средств установлены в ходе расследования.

