Продавец и покупатели наркотиков привлечены к ответственности в Ардатовском округе Нижегородской области

Полиция задержала наркосбытчика и его клиентов.

Два жителя Ардатовского округа задержаны полицией по подозрению в хранении наркотических средств. Об этом сообщает ГУ МВД России по Нижегородской области.

В ходе досмотра сотрудники ведомства обнаружили у задержанных сверток, в котором содержалось 0,98 граммов каннабиса. Задержанные пояснили, что приобрели запрещенное к обороту «зелье» у своего знакомого для последующего личного употребления.

В ходе обыска в жилище наркосбытчика изъяты банка из-под кофе с веществом растительного происхождения, пакет с неизвестным веществом и иные предметы, имеющие доказательственное значение. Они направлены на экспертизу в ЭКЦ регионального ГУ МВД.

По факту сбыта наркотиков возбуждено уголовное дело. Фигурант заключен под стражу.

Покупатели «зелья» привлечены к административной ответственности.