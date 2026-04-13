В Красноярском крае стая собак напала на 5‑летнюю девочку

Ситуация с бродячими животными в Диксоне уже была в поле зрения прокуратуры. В 2024 году суд по её иску обязал местную администрацию организовать отлов безнадзорных животных — но решение так и не выполнили. В феврале текущего года после очередного требования прокуратуры в бюджете муниципалитета заложили деньги на эти цели и объявили конкурсы на отлов. Кроме того, прокуратура проконтролирует расследование уголовного дела о халатности.