В Красноярском крае стая собак напала на 5‑летнюю девочку

Ситуация с бродячими животными в Диксоне уже была в поле зрения прокуратуры.

В посёлке Диксон стая бродячих собак напала на пятилетнюю девочку — ребёнок получил серьёзные травмы. Как стало известно krsk.aif.ru, собаки сильно покусали девочку, у неё пострадал скальп на голове. Также в прокуратуре отметили, что в стае было три собаки.

Всё произошло накануне: отец привёл дочку поиграть на детскую площадку, а сам ненадолго отлучился в магазин. Когда он вернулся, ребёнка на месте не оказалось: на девочку напала стая бездомных собак. Прохожий отогнал животных и позвал отца.

Первую помощь оказали в местной амбулатории, после чего ребёнка срочно доставили в межрайонную больницу — для этого задействовали санитарную авиацию.

Прокуратура начала проверку: специалисты выяснят, какие обстоятельства привели к происшествию, и оценят действия должностных лиц местной администрации и контролирующих органов.

Ситуация с бродячими животными в Диксоне уже была в поле зрения прокуратуры. В 2024 году суд по её иску обязал местную администрацию организовать отлов безнадзорных животных — но решение так и не выполнили. В феврале текущего года после очередного требования прокуратуры в бюджете муниципалитета заложили деньги на эти цели и объявили конкурсы на отлов. Кроме того, прокуратура проконтролирует расследование уголовного дела о халатности.

Ранее мы сообщали, что хозяйку собаки в Хакасии осудят за нападение овчарки на ребёнка.