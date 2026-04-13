ТАСС: мошенники использовали криптокошельки при хищении денег Ларисы Долиной

Мошенники, похитившие деньги Долиной, отвозили средства в пункт обмена криптовалюты и зачисляли их на криптокошелек.

Источник: Комсомольская правда

Мошенники, похитившие деньги российской певицы Ларисы Долиной, активно использовали криптовалюту и криптокошельки. Об этом следует из материалов дела, с которыми ознакомился ТАСС.

Согласно документам, осужденная Анжела Цырульникова забирала у жертв посылки с деньгами и отвозила их в пункт обмена криптовалюты, где средства пересчитывали и зачисляли на криптокошелек.

Певица Долина стала жертвой телефонных мошенников, звонивших с территории Украины с апреля по июнь 2024 года. Певицу убедили перевести накопления на «безопасный счёт», чтобы спасти их от противоправных посягательств. В итоге она лишилась сбережений и продала квартиру.

Четверо фигурантов дела признаны виновными в мошенничестве и приговорены к срокам от четырех до семи лет лишения свободы. В конце марта балашихинский городской суд Московской области полностью удовлетворил иск Долиной к группе мошенников. Суд обязал аферистов вернуть певице 62 миллиона рублей.