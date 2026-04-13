Ричмонд
+18°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Возьмите кредит для вывода денег: приятели из Братска стали жертвами мошенников

«Выгодное инвестиционное предложение» обернулось большими финансовыми потерями.

Источник: Freepik

IrkutskMedia, 13 апреля. В ГУ МВД России «Братское» обратился местный житель с заявлением о краже его денежных средств. Как рассказал полицейским мужчина, сначала мошенники убедили его вложиться в прибыльную инвестиционную схему. Затем фейковые брокеры посоветовали через другого человека взять кредит для вывода денег. Таким образом, жертвами аферистов стали сразу двое человек.

Как рассказали в пресс-службе МДВ «Братское», 36-летний местный житель нашёл в интернете «выгодное инвестиционное предложение». По телефону с пострадавшим связался лжеэксперт в финансовой сфере и рассказал братчанину о способах быстрого заработка. Для начала через некое приложение пострадавший перевёл двумя частями 18 тысяч рублей, чтобы по итогу вывести 1 725 рублей. Однако операцию совершить не получилось.

Аферисты посоветовали братчанину найти человека с хорошей кредитной историей, чтобы внести комиссию за вывод денег. Так пострадавший обратился к своему знакомому и убедил того взять кредит на 375 тысяч рублей. Деньги были тут же переведены на лжеброкерский счёт безвозвратно.

В итоге оба братчанина потеряли суммарно 393 тысячи рублей.

Сотрудниками регионального следственного отдела возбуждено уголовное дело по статье «мошенничество».

Напомним, что на прошлой неделе сотрудники полиции задержали в Братске курьеров мошенников, которые пытались похитить деньги у пенсионерок.