Возьмите кредит для вывода денег: приятели из Братска стали жертвами мошенников

IrkutskMedia, 13 апреля. В ГУ МВД России «Братское» обратился местный житель с заявлением о краже его денежных средств. Как рассказал полицейским мужчина, сначала мошенники убедили его вложиться в прибыльную инвестиционную схему. Затем фейковые брокеры посоветовали через другого человека взять кредит для вывода денег. Таким образом, жертвами аферистов стали сразу двое человек.
Как рассказали в пресс-службе МДВ «Братское», 36-летний местный житель нашёл в интернете «выгодное инвестиционное предложение». По телефону с пострадавшим связался лжеэксперт в финансовой сфере и рассказал братчанину о способах быстрого заработка. Для начала через некое приложение пострадавший перевёл двумя частями 18 тысяч рублей, чтобы по итогу вывести 1 725 рублей. Однако операцию совершить не получилось.
Аферисты посоветовали братчанину найти человека с хорошей кредитной историей, чтобы внести комиссию за вывод денег. Так пострадавший обратился к своему знакомому и убедил того взять кредит на 375 тысяч рублей. Деньги были тут же переведены на лжеброкерский счёт безвозвратно.
В итоге оба братчанина потеряли суммарно 393 тысячи рублей.
Сотрудниками регионального следственного отдела возбуждено уголовное дело по статье «мошенничество».
