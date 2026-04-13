Четыре человека погибли при пожаре в Ханты-Мансийске

Четыре человека погибли при пожаре в частном доме в Ханты-Мансийске. Об этом в понедельник, 13 апреля, сообщили в пресс-службе регионального Следственного комитета.

По данным ведомства, пожар произошел вечером 12 апреля: огонь полностью уничтожил здание. При разборе завалов пожарные обнаружили тела погибших. По предварительным данным, детей среди них нет.

— Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам), — сообщили на странице ведомства в VK.

Днем ранее три человека погибли во время пожара в многоквартирном доме в Калининграде. Прибывшие на место сотрудники МЧС России спасли 37 человек, в том числе двоих детей.

11 апреля на севере Москвы произошел пожар в квартире жилого дома, в результате которого пострадали три человека. На месте происшествия удалось спасти женщину, еще один человек покинул здание самостоятельно.