Четыре человека погибли при пожаре в Ханты-Мансийске

Четыре человека погибли при пожаре в частном доме в Ханты-Мансийске. Об этом в понедельник, 13 апреля, сообщили в пресс-службе регионального Следственного комитета.
По данным ведомства, пожар произошел вечером 12 апреля: огонь полностью уничтожил здание. При разборе завалов пожарные обнаружили тела погибших. По предварительным данным, детей среди них нет.
— Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам), — сообщили на странице ведомства в VK.
Днем ранее три человека погибли во время пожара в многоквартирном доме в Калининграде. Прибывшие на место сотрудники МЧС России спасли 37 человек, в том числе двоих детей.
11 апреля на севере Москвы произошел пожар в квартире жилого дома, в результате которого пострадали три человека. На месте происшествия удалось спасти женщину, еще один человек покинул здание самостоятельно.