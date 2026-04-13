В Омске мужчина угрожал поджогом ломбарда для кражи выручки

Злоумышленником оказался ранее судимый 59-летний мужчина.

Источник: Om1 Омск

Омич пытался похитить деньги из ломбарда на улице Дианова с помощью угрозы поджога. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УМВД. Ему грозит до 10 лет лишения свободы за «Разбой».

Полицейские смогли восстановить картину произошедшего после беседы с 46-летней приемщицей. Около 20:00 часов в помещение вошел неизвестный, который облил женщину и рабочее место легковоспламеняющейся жидкостью. После этого он начал требовать дневную выручку ломбарда и угрожать поджогом. Потерпевшая убедила злоумышленника, что в кассе денег нет, и он быстро ушёл из комиссионного магазина.

Оперативники отсмотрели камеры видеонаблюдения, а также опросили других работников ломбарда. В итоге в квартире в Кировском округе они задержали ранее судимого 59-летнего мужчину.

«Кировским районным судом города Омска фигуранту избрана мера пресечения в виде домашнего ареста», — уточнили в ведомстве.