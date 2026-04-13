Омский менеджер перевела мошенникам 1,8 млн рублей «для инвестиций»

Прокуратура Омской области сообщила о новой жертве мобильных мошенников — менеджер по продажам перевела злоумышленникам более 1,8 миллиона рублей.
В декабре 2025 года женщина познакомилась в интернете с мужчиной, который предложил ей установить приложение для заработка на бирже и дал инструкции по пополнению счёта. Сначала ей показали успешные сделки, на которых она заработала небольшую сумму, а затем предложили увеличить вложения. В течение трёх месяцев потерпевшая переводила деньги, думая, что ведёт успешную инвестиционную деятельность. Но когда попыталась вывести средства — не смогла.
По данному факту возбуждено уголовное дело. Проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия. Всего с начала года правоохранители зарегистрировали 959 хищений с использованием IT-технологий. Установленный по уголовным делам ущерб превысил 474 миллиона рублей.
В прокуратуре напоминают: не соглашайтесь на предложения об инвестировании от незнакомцев, проверяйте информацию о брокере на сайте Банка России и никогда не сообщайте данные банковских карт и коды из СМС.
