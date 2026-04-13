Омский менеджер перевела мошенникам 1,8 млн рублей «для инвестиций»

В декабре 2025 года женщина познакомилась в интернете с мужчиной, который предложил ей установить приложение для заработка на бирже и дал инструкции по пополнению счёта. Сначала ей показали успешные сделки, на которых она заработала небольшую сумму, а затем предложили увеличить вложения. В течение трёх месяцев потерпевшая переводила деньги, думая, что ведёт успешную инвестиционную деятельность. Но когда попыталась вывести средства — не смогла.