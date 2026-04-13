Ричмонд
+18°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Омский менеджер перевела мошенникам 1,8 млн рублей «для инвестиций»

Женщина познакомилась в интернете с «брокером», который показывал ей успешные сделки, но когда пришло время выводить деньги — они исчезли.

Источник: Freepik

Прокуратура Омской области сообщила о новой жертве мобильных мошенников — менеджер по продажам перевела злоумышленникам более 1,8 миллиона рублей.

В декабре 2025 года женщина познакомилась в интернете с мужчиной, который предложил ей установить приложение для заработка на бирже и дал инструкции по пополнению счёта. Сначала ей показали успешные сделки, на которых она заработала небольшую сумму, а затем предложили увеличить вложения. В течение трёх месяцев потерпевшая переводила деньги, думая, что ведёт успешную инвестиционную деятельность. Но когда попыталась вывести средства — не смогла.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия. Всего с начала года правоохранители зарегистрировали 959 хищений с использованием IT-технологий. Установленный по уголовным делам ущерб превысил 474 миллиона рублей.

В прокуратуре напоминают: не соглашайтесь на предложения об инвестировании от незнакомцев, проверяйте информацию о брокере на сайте Банка России и никогда не сообщайте данные банковских карт и коды из СМС.

Ранее мы рассказывали о фейковых письмах от имени полиции — мошенники рассылали сообщения о проверках телефонов на наличие запрещённых приложений.