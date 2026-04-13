Житель Свирска избил сожительницу и отвез к ее отцу, где та скончалась от травм

Черемховский городской суд вынес приговор мужчине, который до смерти избил сожительницу во время пьянки. Побитую, но еще живую женщину подсудимый увез к ее отцу, где та и скончалась. Об этом сообщает информационное агентство «ТК Город» со ссылкой на прокуратуру Приангарья.