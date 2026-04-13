Ричмонд
+18°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Житель Свирска избил сожительницу и отвез к ее отцу, где та скончалась от травм

Черемховский городской суд вынес приговор мужчине, который до смерти избил сожительницу во время пьянки. Побитую, но еще живую женщину подсудимый увез к ее отцу, где та и скончалась. Об этом сообщает информационное агентство «ТК Город» со ссылкой на прокуратуру Приангарья.

Источник: ТК Город

Как установил суд, в июле прошлого года мужчина с сожительницей в садоводстве «Водник» города Свирска распивали алкоголь. В какой-то момент между гражданскими супругами началась ссора. Словесная перепалка закончилась рукоприкладством — мужчина стал бить сожительницу, лежавшую на кровати, кулаком по животу.

Поскольку какое-то время после случившегося она не вставала, осужденный перевез пострадавшую в Свирск к ее отцу. В доме у последнего спустя несколько дней потерпевшая скончалась от полученной травмы, — говорится в сообщении прокуратуры Приангарья.

Ранее мужчина уже имел проблемы с законом — дважды его судили за причинение легкого вреда здоровью. Суд учел это при вынесении нового приговора. Сам подсудимый свою вину признал частично.

В итоге суд приговорил мужчину к 7 годам лишения свободы. Отбывать наказание он будет в колонии строгого режима.