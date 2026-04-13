Стая собак напала на пятилетнюю девочку на севере Красноярского края

В Диксоне заведено уголовное дело по факту нападения собак на пятилетнюю девочку. Об этом рассказали в СК по Красноярскому краю и Хакасии. Все произошло 11 апреля во дворе дома по улице Водопьянова. В результате нападения ребенок поучил телесные повреждения головы и конечностей. Собак отогнал проезжавший мимо местный житель. Сейчас девочка находится в больнице, ей оказывается необходимая помощь.
Заведено уголовное дело по статье «Халатность». Устанавливаются обстоятельства ЧП.
— В рамках расследования будет установлена степень тяжести вреда, причиненного здоровью ребенка, и дана правовая оценка деятельности должностных лиц органов местного самоуправления и ответственных лиц за организацию отлова.