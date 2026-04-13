Трое детей пострадали в ДТП на трассе Хабаровск — Владивосток

Трое детей пострадали в ДТП на федеральной трассе Хабаровск — Владивосток. Авария произошла в Пожарском муниципальном округе. Об этом сообщила прокуратура Приморского края в своём Telegram-канале.

В результате столкновения детям в возрасте от одного года до восьми лет причинили вред здоровью различной степени тяжести. Установлено, что 30-летняя водитель автомобиля Toyota Prius выехала на встречную полосу.

«В результате ДТП троим детям — пассажирам Toyota Prius в возрасте от 1 года до 8 лет причинён вред здоровью различной степени тяжести», — сказано в сообщении.

Прокуратура Пожарского района взяла на контроль установление всех обстоятельств произошедшего. По итогам проверки ей оценят законность принятого процессуального решения.

Ранее сообщалось о дорожной аварии в Зеленогорске. На перекрёстке столкнулись микроавтобус и легковой автомобиль. В результате пять человек получили травмы. Двое детей в возрасте 7 и 11 лет попали в больницу с повреждениями средней тяжести. Оба водителя и одна пассажирка были госпитализированы в тяжёлом состоянии.