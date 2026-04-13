Трое детей пострадали в ДТП на трассе Хабаровск — Владивосток

Ранее сообщалось о дорожной аварии в Зеленогорске. На перекрёстке столкнулись микроавтобус и легковой автомобиль. В результате пять человек получили травмы. Двое детей в возрасте 7 и 11 лет попали в больницу с повреждениями средней тяжести. Оба водителя и одна пассажирка были госпитализированы в тяжёлом состоянии.