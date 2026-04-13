Два трамвая изменили маршрут из-за ДТП в центре Волгограда

В Волгограде утром 13 апреля пришлось временно изменить схему движения двух трамвайных маршрутов. Причина — ДТП на улице Краснознаменская. Авария произошла на трамвайных путях. Как сообщили в компании перевозчика, трамвай маршрута N°4 пока осуществляет движение в границах остановок ул. КИМ — Обувная фабрика. Трамвай маршрута N°10 курсирует между Жилгородком и школой N°36.