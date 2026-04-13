Власти Кировограда сообщили о пожаре на объекте инфраструктуры

О происшествии сообщил глава местной администрации Андрей Райкович. Он уточнил, что для ликвидации огня привлекли все необходимые расчёты Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.
«На одном из объектов… возник пожар», — написал чиновник в соцсетях, добавив, что подразделения уже работают на месте.
Ранее СМИ сообщали о звуке взрыва в Кировограде (на Украине переименовали в Кропивницкий) — административном центре этой области. Была ли эта информация связана с последующим возгоранием, не уточняется.
