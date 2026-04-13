Взрыв газа в квартире Миасса: выбило окна, обошлось без жертв

В городе Миасс Челябинской области произошел хлопок газовоздушной смеси в квартире жилого дома. Об этом сообщили в ГУ МЧС по региону.

Инцидент зафиксирован на первом этаже пятиэтажного панельного дома. По предварительным данным, причиной стала утечка из бытового газового баллона, после чего в помещении накопилась газовоздушная смесь.

В результате произошел взрыв без последующего возгорания. Огонь не распространялся, пожара не зафиксировано.

Ударной волной повреждено остекление трех оконных проемов в квартире. Несущие конструкции здания не нарушены, угрозы обрушения нет.

По данным МЧС, пострадавших нет. Эвакуация жильцов не проводилась, однако специалисты проверяют состояние дома и инженерных систем.

На месте работают экстренные службы. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, включая причины утечки газа и соблюдение правил эксплуатации оборудования.

