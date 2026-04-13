Женщину обвинили в неоднократном совращении 15-летнего мальчика

В Сингапуре 30-летняя Фу Цзинь Вэнь предстала перед судом по двум обвинениям в сексуальном проникновении в отношении 15-летнего мальчика. Об этом сообщает AsiaOne со ссылкой на судебные материалы.
Заседание состоялось 9 апреля. Согласно документам, инциденты произошли четыре раза в октябре прошлого года в квартире HDB в районе Юшун. В том же помещении и в течение того же периода мальчик также совершал в отношении женщины акт сексуального проникновения. Судебные материалы не раскрывают характер связи между обвиняемой и несовершеннолетним.
Фу Цзинь Вэнь предъявлены два обвинения в сексуальном проникновении с участием несовершеннолетнего. Следующее судебное заседание назначено на 7 мая. Дополнительных деталей по обстоятельствам дела в доступных судебных материалах не приводится.
В Сингапуре в 2025 году зарегистрировали 1031 случай сексуального посягательства в отношении детей младше 16 лет — это больше, чем 943 случая в 2024 году. Из них 192 эпизода произошли с участием членов семьи или родственников, что также выше показателя предыдущего года. Данные полиции включают случаи изнасилования, сексуального проникновения и иных действий сексуального характера.
