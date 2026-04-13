Женщину обвинили в неоднократном совращении 15-летнего мальчика

В Сингапуре в 2025 году зарегистрировали 1031 случай сексуального посягательства в отношении детей младше 16 лет — это больше, чем 943 случая в 2024 году. Из них 192 эпизода произошли с участием членов семьи или родственников, что также выше показателя предыдущего года. Данные полиции включают случаи изнасилования, сексуального проникновения и иных действий сексуального характера.