В Перми менеджера круизной компании повторно осудят за мошенничество

Жительницу Перми во второй раз осудят за присвоение денег клиентов круизной компании, сообщили в пресс-службе Пермского краевого суда.
Ранее, в ноябре 2025 года, пермячка уже была осуждена за аналогичные преступления. Обвиняемая, работая менеджером в круизной компании, лично получала от клиентов деньги за речные прогулки на теплоходе. Средства она не вносила в кассу, а тратила на себя. Для этого она использовала свой личный банковский счёт. Суд тогда назначил ей шесть месяцев исправительных работ.
Однако в январе 2026 года следователи выявили новые факты. Как пояснила сама обвиняемая, ранее она скрывала их в надежде, что правда не раскроется. Женщину вновь будут судить за мошенничество — на этот раз по четырём дополнительным эпизодам. Общий ущерб по ним превысил 78 тысяч рублей.
Материалы уголовного дела направлены в мировой судебный участок Ленинского района Перми для рассмотрения по существу.