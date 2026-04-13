В Перми менеджера круизной компании повторно осудят за мошенничество

Ранее, в ноябре 2025 года, пермячка уже была осуждена за аналогичные преступления. Обвиняемая, работая менеджером в круизной компании, лично получала от клиентов деньги за речные прогулки на теплоходе. Средства она не вносила в кассу, а тратила на себя. Для этого она использовала свой личный банковский счёт. Суд тогда назначил ей шесть месяцев исправительных работ.