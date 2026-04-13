Взрыв газа произошёл в пятиэтажке в Миассе, момент попал на камеры

Ранее мощный хлопок прогремел в многоэтажке Санкт-Петербурга — на восьмом этаже дома на Петергофском шоссе взорвался туристический газовый баллон. Травмы получили трое детей. Причиной могла стать неосторожная детская игра: взрослые в этот момент не следили за ребёнком. К ликвидации последствий немедленно приступили все оперативные службы города.