Мошенники обманывают россиян «перерасчётом за электроэнергию»

Жертв просят в кратчайшие сроки предоставить сведения.

Источник: Хабаровский край сегодня

Перерасчет коммунальных платежей пообещали россиянам мошенники. Очередная схема обмана нацелена на получение доступа к личным данным, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».

— В рассылаемых сообщениях мошенники обращаются к абонентам, уточняя о приводящемся перерасчете за коммунальные платежи по электроэнергии. Мошенники предлагают сразу же после получения сообщения «завершить работы по перерасчету коммунальных платежей», — рассказывает «Газета.ru».

Абонентам, у которых есть вопросы или основания для уточнения начислений, предлагается «в кратчайшие сроки предоставить необходимую информацию». Сведения, которые просят мошенники, открывают доступ к личным данным человека.

Затем следует второй этап мошеннической схемы, в ходе которого жертвам звонят якобы сотрудники силовых ведомств, которые рассказывают о взломанных банковских счетах.