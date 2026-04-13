В Самарской области ночью сгорел двухэтажный дом

Ночью 12 апреля в Самарской области произошел крупный пожар. В селе Дмитриевка на улице Степана Разина вспыхнул двухэтажный частный дом. Пламя быстро распространилось и охватило 176 квадратных метров постройки. Никто из жителей в результате происшествия не пострадал. Об этом сообщил ГКУ СО «Центр по делам ГО, ПБ и ЧС».