В Самарской области ночью сгорел двухэтажный дом

В Самарской области пожарные три часа тушили огонь на большой площади.

Источник: Комсомольская правда

Ночью 12 апреля в Самарской области произошел крупный пожар. В селе Дмитриевка на улице Степана Разина вспыхнул двухэтажный частный дом. Пламя быстро распространилось и охватило 176 квадратных метров постройки. Никто из жителей в результате происшествия не пострадал. Об этом сообщил ГКУ СО «Центр по делам ГО, ПБ и ЧС».

«Сообщение о возгорании поступило в дежурную часть в 1 час 49 минут. На место вызова направили пять человек личного состава. На тушение подали три водяных ствола. В 2 часа 48 минут пожар удалось локализовать, а полностью ликвидировали открытое горение в 4 часа 51 минуту», — пояснили в ведомстве.

Сотрудники службы устанавливают причины случившегося. Всего в работе задействовали расчеты двух пожарных частей из тридцать шестого отряда. В случае обнаружения пожара звоните по телефону «101» или «112».