Омич с бутылкой горючки устроил разбой в ломбарде на Дианова

В отдел полиции № 2 УМВД России по городу Омску поступило сообщение о нападении на ломбард на улице Дианова. Об этом сообщили в ведомстве.
Прибывшие на место полицейские опросили 46-летнюю приёмщицу и восстановили картину: около 20 часов в помещение вошёл неизвестный, облил женщину и рабочее место легковоспламеняющейся жидкостью. Злоумышленник потребовал дневную выручку и угрожал поджогом. Потерпевшая убедила его, что в кассе денег нет, после чего он спешно покинул магазин.
Сотрудники уголовного розыска просмотрели записи камер, опросили других работников, установили личность и задержали ранее судимого 59-летнего подозреваемого в квартире в Кировском округе. Следователь возбудил уголовное дело по части 2 статьи 162 УК РФ («Разбой»), которая предусматривает наказание до 10 лет лишения свободы. Кировский районный суд избрал фигуранту меру пресечения в виде домашнего ареста.
