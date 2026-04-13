Омич с бутылкой горючки устроил разбой в ломбарде на Дианова

Приемщица убедила налётчика, что денег в кассе нет — тогда он спешно покинул комиссионный магазин.

Источник: Freepik

В отдел полиции № 2 УМВД России по городу Омску поступило сообщение о нападении на ломбард на улице Дианова. Об этом сообщили в ведомстве.

Прибывшие на место полицейские опросили 46-летнюю приёмщицу и восстановили картину: около 20 часов в помещение вошёл неизвестный, облил женщину и рабочее место легковоспламеняющейся жидкостью. Злоумышленник потребовал дневную выручку и угрожал поджогом. Потерпевшая убедила его, что в кассе денег нет, после чего он спешно покинул магазин.

Сотрудники уголовного розыска просмотрели записи камер, опросили других работников, установили личность и задержали ранее судимого 59-летнего подозреваемого в квартире в Кировском округе. Следователь возбудил уголовное дело по части 2 статьи 162 УК РФ («Разбой»), которая предусматривает наказание до 10 лет лишения свободы. Кировский районный суд избрал фигуранту меру пресечения в виде домашнего ареста.

Ранее мы рассказывали, что в Омске будут судить вора, сорвавшего золотые украшения с продавца — мужчина сдал цепочку в ломбард, но кулон потерял.