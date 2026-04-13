Санавиация эвакуировала из Диксона девочку, пострадавшую при нападении собак

Пятилетняя девочка сильно пострадала при нападении стаи бродячих собак на полуострове Таймыр. Ребенок госпитализирован. Возбуждено дело о халатности, проинформировали в главке СК РФ по Красноярскому краю.

Источник: "Российская газета"

По данным правоохранителей, 11 апреля в поселке Диксон стая бездомных собак набросилась на маленькую жительницу севера. «Она получила травмы в области головы и конечностей», — рассказали в Следственном комитете.

Возбуждено дело о халатности. Сотрудникам ведомства предстоит дать оценку работе таймырских чиновников, ответственных за организацию отлова безнадзорных животных.

Известно, что в момент нападения девочка играла на детской площадке, где ее на несколько минут оставил отец, чтобы сходить в магазин. Собак от ребенка отогнал прохожий.

Пострадавшей оказали первую помощь специалисты местной амбулатории. «После этого санитарная авиация доставила девочку в межрайонную больницу», — добавили в краевой прокуратуре.

Согласно информации надзорного ведомства, В 2024 году суд обязал представителей власти организовать отлов бродячих в населенных пунктах Таймыра. «Решение суда исполнено не было», — констатировали в прокуратуре.