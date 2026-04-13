В Первоуральске водитель «девятки» сбил 8-летнюю девочку, стоявшую на обочине с велосипедом. По предварительным данным, водитель находился за рулем без прав и был в нетрезвом состоянии.
— В результате ДТП несовершеннолетняя пешеход с различными травмами была госпитализирована в Детскую городскую больницу № 9 Екатеринбурга, где ей оказывается необходимая медицинская помощь, — сообщили в Госавтоинспекции Свердловской области.
Освидетельствование на состояние опьянения показало наличие алкоголя в выдыхаемом воздухе — 0,188 миллиграмма на литр, что превышает допустимую норму. Инспекторы ДПС продолжают проверку для установления всех обстоятельств произошедшего.
Сотрудники Госавтоинспекции призывают не садиться за руль пьяным, а также без наличия водительского удостоверения.