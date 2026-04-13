Дело возбудили из-за нападения собак на 5-летнюю девочку в Диксоне

В Диксоне возбудили уголовное дело после нападения бродячей собаки на 5-летнюю девочку. Об этом сообщили в ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республики Хакасия.
По версии следствия, 11 апреля 2026 года во дворе дома на улице Водопьянова в посёлке Диксон стая бездомных собак набросилась на пятилетнего ребёнка. Девочка получила травмы головы и конечностей. Животных отогнал проезжавший мимо местный житель. Пострадавшую госпитализировали, врачи оказывают ей всю необходимую помощь.
Следственный отдел по Таймырскому району возбудил уголовное дело по части 1 статьи 293 УК РФ «Халатность».
Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего. Предстоит определить степень тяжести вреда здоровью ребёнка, а также дать правовую оценку действиям должностных лиц местного самоуправления и ответственных за отлов и содержание безнадзорных животных.
