Выжившие на Авачинском перевале более шести часов удерживали палатку

Напомним, 28 марта группа из девяти человек стартовала в зарегистрированный лыжный поход из посёлка Пиначево. 3 апреля у Таловского кордона произошёл конфликт, после которого двое остались на Семёновском кордоне, а семеро двинулись к Авачинскому перевалу. 7 апреля связь с этой семёркой прервалась, поиски осложняла сильная метель. Под Авачинским перевалом погибли Русов Федор и Василевский Сергей. В итоге вертолёт МЧС России эвакуировал пятерых пострадавших с обморожением.