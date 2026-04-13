На автодороге «Ростов-Таганрог» загорелся автомобиль

В Ростовской области произошло возгорание легкового автомобиля на автодороге Ростов—Таганрог. Информацию об инциденте предоставили представители регионального управления МЧС России.
Согласно данным спасателей, огонь охватил автомобиль «Хонда» на площади четыре квадратных метра. Сигнал о происшествии поступил в экстренные службы накануне вечером, в 22:52. На борьбу с пламенем у пожарных расчётов ушло около часа. В тушении участвовали трое сотрудников и одно специализированное транспортное средство.