На автодороге «Ростов-Таганрог» загорелся автомобиль

Согласно данным спасателей, огонь охватил автомобиль «Хонда» на площади четыре квадратных метра. Сигнал о происшествии поступил в экстренные службы накануне вечером, в 22:52. На борьбу с пламенем у пожарных расчётов ушло около часа. В тушении участвовали трое сотрудников и одно специализированное транспортное средство.