Житель Прикамья задушил беременную женщину и выкинул тело на свалку

Верещагинский районный суд избрал меру пресечения для 45-летнего местного жителя. Мужчину обвинили в убийстве беременной женщины. Ближайшие два месяца он проведет под стражей.
По версии следствия, житель Верещагино 6 апреля 2026 года вывез на своем автомобиле за пределы города свою знакомую 2004 года рождения. В один из моментов он сдавил ее горло и перекрыл доступ кислорода, причинив потерпевшей механическую асфиксию.
Беременная женщина скончалась на месте преступления. После этого фигурант уголовного дела спрятал ее труп на мусорной свалке.
Суд удовлетворил ходатайство следователя о помещении обвиняемого под стражу. Обвиняемый в убийстве пробудет в СИЗО до 10 июня 2026 года.
«Постановление в законную силу не вступило», — сообщила пресс-служба Верещагинского суда.