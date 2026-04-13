Ричмонд
+17°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Житель Прикамья задушил беременную женщину и выкинул тело на свалку

Обвиняемого в убийстве отправили в СИЗО на два месяца.

Источник: Комсомольская правда

Верещагинский районный суд избрал меру пресечения для 45-летнего местного жителя. Мужчину обвинили в убийстве беременной женщины. Ближайшие два месяца он проведет под стражей.

По версии следствия, житель Верещагино 6 апреля 2026 года вывез на своем автомобиле за пределы города свою знакомую 2004 года рождения. В один из моментов он сдавил ее горло и перекрыл доступ кислорода, причинив потерпевшей механическую асфиксию.

Беременная женщина скончалась на месте преступления. После этого фигурант уголовного дела спрятал ее труп на мусорной свалке.

Суд удовлетворил ходатайство следователя о помещении обвиняемого под стражу. Обвиняемый в убийстве пробудет в СИЗО до 10 июня 2026 года.

«Постановление в законную силу не вступило», — сообщила пресс-служба Верещагинского суда.