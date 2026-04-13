Полиция ищет дебоширов, устроивших драку у ночного клуба на Пасху

В Волгограде полиция приступила к выяснению обстоятельств драки, произошедшей у одного из ночных клубов города. Инцидент, запечатленный на видео, быстро распространился в интернете, сообщает сайт volgograd.kp.ru с ссылкой на полицию региона. На кадрах видно, как несколько мужчин вступили в конфликт, который перерос в потасовку.
Начали проверку, несмотря на то, что официальных заявлений от участников или свидетелей конфликта в полицию не поступало. Правоохранители намерены установить личности всех причастных к драке и выяснить мотивы произошедшего.
В настоящий момент полиция проводит комплекс мероприятий для идентификации мужчин, заснятых на видео. По итогам проверки примут решение о привлечении виновных к ответственности согласно действующему законодательству.