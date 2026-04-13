Стая собак напала на пятилетнюю девочку в Красноярском крае

В Диксоне возбуждено уголовное дело после нападения собак на пятилетнюю девочку. Об этом в понедельник, 13 апреля, сообщили в СК по Красноярскому краю и Хакасии.

Уточняется, что инцидент произошел 11 апреля во дворе дома на улице Водопьянова. В результате нападения ребенок получил травмы головы и конечностей, собак удалось отогнать проезжавшему мимо мужчине.

Сообщается, что девочка госпитализирована, ей оказывается необходимая медицинская помощь.

Дело возбуждено по статье «Халатность», в рамках расследования будет установлена степень вреда здоровью ребенка и дана оценка действиям ответственных должностных лиц, передает «КП-Красноярск».

В середине марта собака, которая гуляла без хозяина, набросилась на пятилетнего мальчика на Суздальской улице в районе Новокосино. Пострадавшего экстренно доставили в больницу.

Ранее бродячие псы напали на мальчика, выгуливавшего свою собаку в поселке Растуново в Подмосковье. Ребенок и его питомец пострадали. Родители мальчика заявили об этом инциденте в уполномоченные органы.