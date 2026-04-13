Женщина с ребёнком погребены заживо под лавиной в Дагестане

Видео © Телеграм / ushanka05.
«Поступило сообщение о сходе лавины в населенном пункте Шайтли. По предварительным данным, под массой снежного покрова оказались женщина и ребёнок. К месту происшествия незамедлительно выдвинулись спасатели МЧС России», — уточнили в ведомстве.
Отмечается, что из-за неблагоприятных погодных условий авиация МЧС пока не задействована. При этом борт находится в готовности и сможет вылететь при улучшении ситуации. Спасатели уже направлены на место происшествия, ведутся работы по уточнению обстановки и поиску людей.
Сейчас Дагестан страдает из-за мощнейшего наводнения: затопило жилые дома и улицы в Махачкале и окрестностях, прорвало дамбу на Геджухском водохранилище. В зоне ЧС оказались до 1,5 млн человек, шесть человек погибли. Ущерб имуществу, по данным властей, понесли 15,5 тысячи местных жителей. На данный момент ситуация остаётся тяжёлой. Более 760 жилых домов всё ещё подтопленны.
Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.