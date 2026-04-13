Женщина с ребёнком погребены заживо под лавиной в Дагестане

Сейчас Дагестан страдает из-за мощнейшего наводнения: затопило жилые дома и улицы в Махачкале и окрестностях, прорвало дамбу на Геджухском водохранилище. В зоне ЧС оказались до 1,5 млн человек, шесть человек погибли. Ущерб имуществу, по данным властей, понесли 15,5 тысячи местных жителей. На данный момент ситуация остаётся тяжёлой. Более 760 жилых домов всё ещё подтопленны.