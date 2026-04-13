СК возобновил дело о гибели мужчины от минералки «Джермук» в Северной Осетии

Напомним, в феврале 2024 года 65-летний мужчина почувствовал сильное недомогание и ухудшение самочувствия после того, как выпил минералки «Джермук», которую производит армянская компания Jermuk Group. Бутылку он приобрёл в одной из торговых точек во Владикавказе. Его незамедлительно доставили в больницу, но, несмотря на квалифицированную помощь врачей, он скончался.