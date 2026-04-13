Постельное белье загорелось в пятикомнатной квартире в центре Петербурга

Около девяти часов утра 13 апреля в доме 31−33 на Гатчинской улице в Петроградском районе вспыхнул пожар. Огонь охватил пятикомнатную квартиру. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Петербургу.