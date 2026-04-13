Главу ветинспекции Прикамья оштрафовали за игнорирование прокурора

Возбудили административное дело по ст. 17.7 КоАП РФ.

Начальника краевой ветеринарной инспекции Прикамья оштрафовали за игнорирование требований прокурора, сообщили в пресс-службе прокуратуры Пермского края.

Прокуратура проверила жалобу гражданина, которому отказали в ознакомлении с документами по его обращению в Государственную ветеринарную инспекцию.

Заместитель прокурора края внёс руководителю инспекции представление об устранении нарушений закона о порядке рассмотрения обращений граждан. Однако чиновник проигнорировал требования: нарушения не устранил, материалы проверки гражданину так и не предоставил.

В отношении начальника ветинспекции возбудили административное дело по ст. 17.7 КоАП РФ (невыполнение законных требований прокурора). Мотовилихинский районный суд Перми назначил ему штраф. Постановление в законную силу не вступило.