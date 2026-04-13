Землетрясение магнитудой 4,8 произошло на Курильских островах

Мощное землетрясение произошло на Курильских островах. Об этом в понедельник, 13 апреля, сообщило руководство сейсмостанции «Южно-Сахалинск».
Специалисты зафиксировали подземные толчки у побережья северной группы островов. По магнитуде землетрясение достигло отметки 4,8.
Эпицентр находился на острове Парамушир, в 128 километрах южнее города Северо-Курильска. Очаг залегал на глубине 51 километра.
По словам начальника сейсмостанции Елены Семеновой, жители населенных пунктов толчки не ощущали, сообщений о пострадавших и разрушениях не поступало, передает РИА Новости.
5 апреля землетрясение магнитудой 3,7 также произошло в акватории Черного моря в 32 километрах от Анапы. Пострадавших и разрушений нет.
Кроме того, 17 марта в 45 километрах от поселка Клепка в Магаданской области произошло еще одно землетрясение магнитудой 5 по шкале Рихтера. Жители Магадана чувствовали подземные толчки.
6 марта мэр Сочи Андрей Прошунин сообщил, что в городе произошло землетрясение магнитудой 4,5. В Telegram-канале Shot добавили, что местные жители почувствовали подземные толчки около 7:30.