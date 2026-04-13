В Башкирии полиция зафиксировала «новацию» мошенников

Жительница Нефтекамска едва не стала жертвой «новаторского» приёма аферистов.

Источник: Башинформ

К счастью, женщина быстро поняла, что происходит, и сразу обратилась в полицию.

Она рассказала, что получила с виду безобидное сообщение от аккаунта «Председатель»: «Уважаемая (ФИО) в нашем доме создаём домовой чат, поэтому направляем вам приглашение в сообщениях. Вы его скопируйте и направьте мне сюда, и мы вас включим в чат». Далее пришёл какой-то набор цифр, который женщина переслала «председателю». Сразу после этого ей начали звонить и говорить, что она переслала код от своих Госуслуг, что на неё сейчас записывают кредиты и срочно нужно оформлять «встречный кредит». Женщина догадалась, что чуть не попала в серьёзный переплёт.

В МВД по Башкирии напомнили, что нужно сохранять бдительность и здравый смысл: при создании домового и любого другого чата никакие коды, в том числе QR, не запрашиваются.