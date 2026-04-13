Эксперты назвали главные опасности при поиске пропавшей семьи Усольцевых весной

Поиски пропавшей в Красноярском крае семьи Усольцевых будут осложнены сезоном клещей и выходом из берлог медведей. Об этом рассказали ТАСС эксперты.
Управляющий туристической базы «Геосфера» в Кутурчинском Белогорье, где в последний раз видели Усольцевых, Денис Балашов, сказал, что в мае в этой местности начнутся клещи и придут медведи. Снег к тому времени сойдет, и станет проще ходить по тропам, но все равно нужно быть осторожными и подготовленными, сказал он.
В свою очередь опытный красноярский охотник подчеркнул, что самая большая опасность данной местности — это клещи, которых с каждым годом становится все больше и больше. «Плюс медведи, которые сейчас делают большие переходы, больше попадаются на глаза, так как пасутся на южных открытых склонах», — сказал он.
Напомним, в сентябре прошлого года супруги Ирина и Сергей Усольцевы с пятилетней дочерью пошли в поход в Кутурчинском Белогорье в Красноярском крае. Вскоре связь с ними пропала.
Активные поиски семьи были завершены в октябре. Их возобновят в мае после схода снега.
Следствием изначально отрабатывались три версии — несчастный случай, криминальная версия и побег. Приоритетной является версия о несчастном случае.
При этом старший сын Ирины считает, что Усольцевых в Кутурчине нет и, вероятно, они уехали.