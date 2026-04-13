ЧСИ осужден за незаконное снятие ареста с банковского счета в Алматы

Алматы. 13 апреля. КазТАГ — Частный судебный исполнитель (ЧСИ) осужден за незаконное снятие ареста с банковского счета в Алматы, сообщает пресс-служба прокуратуры города.

Источник: Казахское телеграфное агентство

Прокуратура Наурызбайского района города Алматы выявила факт злоупотребления полномочиями частным судебным исполнителем (ЧСИ).

Установлено, что судебный исполнитель незаконно снял ранее наложенный арест с банковского счёта должника, на котором имелись средства для погашения задолженности. Это привело к материальному ущербу для взыскателя в размере 35,6 миллионов тенге.

Наурызбайский районный суд признал ЧСИ виновным по статье 251 УК РК (злоупотребление полномочиями частным судебным исполнителем).

Судебный исполнитель приговорён к штрафу в размере 2000 месячных расчётных показателей (МРП) и лишению права заниматься деятельностью судебного исполнителя.

Приговор ещё не вступил в законную силу.