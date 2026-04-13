Мошенники в форме и с «корочками» ходят по квартирам россиян из-за «утечек газа»

В России участились случаи мошенничества, когда злоумышленники представляются сотрудниками газовых служб и обходят квартиры. Об этом сообщили РИА «Новости» представитеоли платформы «Мошеловка» Народного фронта.

По словам экспертов, схема активизируется весной, когда проходят плановые проверки оборудования после зимы. Этим и пользуются аферисты.

Они приходят в форму с поддельными удостоверениями и заявляют о якобы обнаруженной «утечке газа» или нарушениях. После этого навязывают срочную замену оборудования по завышенным ценам.

«Мошенники в униформе и с поддельными удостоверениями ходят по квартирам. Они сообщают об “утечке газа” или “несоответствии нормам”, после чего требуют срочной замены оборудования (датчиков, кранов) по завышенным ценам с оплатой наличными “на месте” или переводом на карту “сменщика”, — говорится в сообщении.

Чаще всего их жертвами становятся жители многоквартирных домов, особенно пожилые люди. Специалисты напоминают, что настоящие службы не продают оборудование на месте и не требуют немедленной оплаты наличными или переводом. Если вы столкнулись с таким мошенником, то лучше предоставить это дело полиции.

Ранее юрист сообщал о новой схеме обмана перед Днём космонавтики. Мошенники начали распространять фиктивные акции якобы космических компаний. Они предлагают вложиться в несуществующие проекты, обещая высокую прибыль.

Главные криминальные истории, громкие дела и расследования — в разделе «Криминал» на Life.ru.