СК завел дело против лиц из PFL Advisors о манипулировании рынком ценных бумаг

Следователи завели дело в отношении группы лиц о манипулировании российским рынком ценных бумаг на Мосбирже. Об этом сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко.
«…Расследуется уголовное дело в отношении организованной группы из компании PFL Advisors, осуществлявшей манипулирование рынком акций на Московской Бирже (ч. 2 ст. 185.3 УК РФ). Установлены трое лиц, причастных к противоправным действиям», — отметила она.
По ее словам, в ходе проведенных силовиками и ЦБ РФ мероприятий было установлено, что в 2023—2024 годах трейдеры компании и другие лица, нарушая закон о неправомерном использовании инсайдерской информации и манипулировании рынком, систематически совершали на Мосбирже операции с акциями и депозитарными расписками 19 крупных компаний РФ.
Петренко уточнила, что соучастники воздействовали на цену актива при помощи агрессивных покупок, с целью совершения обратных операций по искусственным образом сформировавшейся цене. Таким образом, они совершили свыше 55 тысяч незаконных сделок, добавила Петренко.
Как писал сайт KP.RU, ранее в Госдуму был внесен законопроект, предлагающий распространить действие законодательства о защите прав потребителей на операции с ценными бумагами. По словам инициаторов, проект направлен на стимулирование российской экономики путем повышения инвестиционной привлекательности фондового рынка для размещения личных сбережений граждан.