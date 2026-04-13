Эксперты озвучили главные опасности при возобновлении поисков семьи Усольцевых

КРАСНОЯРСК, 13 апреля, ФедералПресс. Поиски пропавшей семьи Усольцевых с маленьким ребенком, могут быть осложнены сразу несколькими сезонными факторами. Об этом сообщил управляющий турбазы «Геосфера» Денис Балашов.

«В мае у нас начнутся клещи и придут медведи. Так бывает каждый год. Надо быть осторожным и подготовленным к этому», — цитирует ТАСС Балашова.

Другой красноярский охотник с большим стажем отметил, что наибольшую опасность в этом районе представляют именно клещи, численность которых с каждым годом неуклонно растет. Что касается диких животных, то в весенний период медведи совершают протяженные миграции и чаще попадаются на глаза людям, поскольку выходят кормиться на южные открытые склоны.

Напомним, что поиски Усольцевых и их пятилетней дочери продолжались поздней осени. Позже пропавших туристов искали при помощи беспилотников в точечном режиме. Возобновить поиски семьи планируется в мае, когда полностью сойдет снег.

Фото: ФедералПресс / Ксения Кобалия.