Эксперты озвучили главные опасности при возобновлении поисков семьи Усольцевых

«В мае у нас начнутся клещи и придут медведи. Так бывает каждый год. Надо быть осторожным и подготовленным к этому», — цитирует ТАСС Балашова.
Другой красноярский охотник с большим стажем отметил, что наибольшую опасность в этом районе представляют именно клещи, численность которых с каждым годом неуклонно растет. Что касается диких животных, то в весенний период медведи совершают протяженные миграции и чаще попадаются на глаза людям, поскольку выходят кормиться на южные открытые склоны.
Напомним, что поиски Усольцевых и их пятилетней дочери продолжались поздней осени. Позже пропавших туристов искали при помощи беспилотников в точечном режиме. Возобновить поиски семьи планируется в мае, когда полностью сойдет снег.
