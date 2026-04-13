Четыре человека погибли в ДТП на трассе в Костанайской области

Полиция возбудила уголовное дело.

Источник: Sputnik.kz

АСТАНА, 13 апр — Sputnik. На трассе в Костанайской области произошло ДТП, в котором погибли четыре человека, сообщил местный новостной портал.

Информацию подтвердили в департаменте полиции региона и рассказали, что трагедия произошла на автодороге «Костанай-Аулиеколь-Сурган» с участием двух автомобилей марки «Мерседес Бенц» и ВАЗ «2107».

«По факту ДТП, повлекшего гибель людей, возбуждено уголовное дело. По предварительным данным, водитель “Мерседес Бенц 200” допустил выезд на полосу встречного движения, в результате чего произошло лобовое столкновение. В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего», — сообщила полиция региона.

Также департамент призывает водителей строго соблюдать правила дорожного движения и проявлять предельную внимательность на дороге.