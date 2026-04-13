Полиция разыскивает участников драки у ночного клуба в Светлую Пасху

На видео попало, как один парень подначивает другого, судя по кадрам, вызывая его на честный поединок. Тот не выдерживает и бросается на провокатора.

Неприятный инцидент случился в Волгограде утром 12 апреля. Пока православные верующие отмечали праздник Светлой Пасхи, неизвестные молодые люди затеяли драку у одного из ночных клубов.

Причина столкновения на данный момент неизвестна. На видео попало, как один парень подначивает другого, судя по кадрам, вызывая его на честный поединок. Тот не выдерживает и бросается на провокатора. Начинается жесткая потасовка. Остальная компания — около десятка молодых людей — наблюдает за столкновением и не вмешивается.

«Публикация записи, на которой запечатлен конфликт между мужчинами возле одного из ночных клубов, выявлена сотрудниками УМВД по Волгограду в ходе мониторинга сети Интернет», — поясняют в пресс-службе регионального ГУ МВД.

К правоохранителям с заявлением по этому поводу никто не обращался, тем не менее они начали проверку, чтобы установить участников конфликта.

Ранее полиция начала проверку записи о жестокой женской драке в центре Волгограда.