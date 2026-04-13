ФСБ: Пресечена деятельность Telegram-каналов для манипуляций фондовым рынком

ФСБ совместно с СК и МВД пресекла деятельность граждан, использовавших Telegram для манипулирования ценными бумагами на Московской бирже. Об этом в понедельник, 13 апреля, сообщили в ЦОС ведомства.

— Пресечена деятельность граждан РФ (1985 г. р., 1997 г. р., 1998 г. р.), организаторов телеграм-каналов «РынкиДеньгиВласть|РДВ», «Волк с Мосбиржи», «Сигналы РЦБ», — уточнили в заявлении.

Специалисты выяснили, что с 2023 по 2024 год фигуранты воздействовали на цену ценных бумаг с целью совершения обратных операций по искусственно сформировавшейся стоимости.

Совершение операций сопровождалось публикациями в принадлежащих им каналах с призывом по покупке или продаже активов, что меняло котировки ценных бумаг на рынке.

— Задокументировано более 55 тысяч незаконных сделок с ценными бумагами 19 крупных компаний, — цитирует сообщение ТАСС.

До этого сотрудники Федеральной службы безопасности также задержали представителя администрации Мариуполя за передачу спецслужбам Украины данных о дислокациях Вооруженных сил России (ВС РФ).