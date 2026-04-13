В Дагестане женщина с ребенком оказались под снегом в результате схода лавины

В конце мая в Дагестане началось наводнение из-за рекордных ливней. Основной удар стихии пришелся на два периода: 28−29 марта и 4−5 апреля, когда за несколько дней выпало более четырех месячных норм осадков. В результате погибли шесть человек, в том числе трое детей. Было эвакуировано более 4 тысяч человек. На 8 апреля остаются подтопленными больше 1339 жилых домов. В четверг глава МЧС РФ Александр Куренков на заседании правительственной комиссии в Махачкале заявил о решении отнести ситуацию с паводками в Чечне и Дагестане к ЧС федерального характера.