В Волгограде устранили аварию, оставившую без света сотни домов

В Краснооктябрьском районе Волгограда утром 13 апреля пропало электричество в сотнях домов из-за аварии на электросети. Аварийное отключение света затронуло дома на 27 улицах: Пельше, Депутатская, Титова, Таращанцев, Еременко, Руднева, пер. Руднева, Аэрофлотская, Верхоянская, пер. Верхоянский, Хользунова, Кустанайская, Вогульская, пер. Вогульский, Тюленина, пер. Тюленина, Матросова, Оборонная, Краснодонцев, Нижневмурская, Еланская. Братьев Игнатьевых, Кольская, Капитанская, Павелецкая, Шевцовой, Земнухова, пер. Земнухова, Сахалинская, пер. Сахалинский, пер. Камчатский, Камчатская, Хибинская, Колымская, Сормовская, Старобельская, Хрустальная.