Братьям грозит до 7 лет тюрьмы за избиения и обман участника СВО под Волгоградом

Жителей Фролово, двух братьев 28 и 26 лет, обвиняют в серии тяжких преступлений: хулиганстве и вымогательстве. Их дело уже передали во Фроловский городской суд Волгоградской области, сообщает сайт volgograd.kp.ru с ссылкой на прокуратуру. Если вину докажут, им грозит до семи лет лишения свободы. Сейчас молодые люди находятся под стражей и ждут приговора.