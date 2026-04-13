Братьям грозит до 7 лет тюрьмы за избиения и обман участника СВО под Волгоградом

Жителей Фролово, двух братьев 28 и 26 лет, обвиняют в серии тяжких преступлений: хулиганстве и вымогательстве. Их дело уже передали во Фроловский городской суд Волгоградской области, сообщает сайт volgograd.kp.ru с ссылкой на прокуратуру. Если вину докажут, им грозит до семи лет лишения свободы. Сейчас молодые люди находятся под стражей и ждут приговора.
Согласно материалам следствия, весной 2025 года братья проявляли агрессию несколько раз. Так, первого марта, находясь у бара, они без причины избили мужчину. Просто так, чтобы показать свою силу. Пострадавший получил серьезные травмы: закрытую черепно-мозговую травму и переломы лицевых костей. Это считается вредом средней тяжести.
Позже, вечером 11 апреля того же года, старший из братьев снова напал на человека. На этот раз он избил малознакомого мужчину прямо в продуктовом магазине, на глазах у других покупателей. Жертве сломали челюсть, что также квалифицировали как вред здоровью средней тяжести.
Самое серьезное обвинение касается участника специальной военной операции, который приехал домой в отпуск после ранения. 31 августа 2025 года братья подстроили аварию с его автомобилем. После этого они стали угрожать бойцу физической расправой и потребовали 50 тысяч рублей. Под давлением мужчина был вынужден отдать им свою машину в «залог» и даже подписать пустой бланк договора купли-продажи.
Преступная схема братьев раскрылась после того, как пострадавший участник СВО обратился в правоохранительные органы. Прокуратура досконально изучила все факты и теперь передала дело в суд.